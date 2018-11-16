В Канаде из-за снегопадов парализована работа нескольких аэропортов

В нескольких канадских провинциях из-за сильного снегопада отменены сотни авиарейсов в крупных аэропортах. Об этом 16 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CTV.

Отмечается, что в этих провинциях местами выпало до 25 см снега, что превышает месячную норму осадков почти в три раза.

Власти провинций Нью-Брансуик, Ньюфаундленд и Лабрадор, Остров принца Эдуарда и Новая Шотландия рекомендовали людям переждать непогоду дома и не пользоваться личным транспортом. Также почти все школы отменили занятия.

В это же время в Оттаве выпало около 11 см осадков. Из-за непогоды в городе отменили школьные автобусы из-за повышенных рисков ДТП. Тем не менее занятия в ученых учреждениях проходят по расписанию.

В этот же день сообщалось, что в США по меньшей мере восемь человек стали жертвами снегопадов, которые обрушились на северо-восточные и центральные районы страны. Уточняется, что в большинстве случаев люди погибли в результате ДТП, которые спровоцировала непогода.