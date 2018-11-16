Прямой эфир

В Канаде из-за снегопадов парализована работа нескольких аэропортов

0
Фото: Global Look Press/Zou Zheng/Xinhua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В нескольких канадских провинциях из-за сильного снегопада отменены сотни авиарейсов в крупных аэропортах. Об этом 16 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CTV.

Отмечается, что в этих провинциях местами выпало до 25 см снега, что превышает месячную норму осадков почти в три раза.

Власти провинций Нью-Брансуик, Ньюфаундленд и Лабрадор, Остров принца Эдуарда и Новая Шотландия рекомендовали людям переждать непогоду дома и не пользоваться личным транспортом. Также почти все школы отменили занятия.

В это же время в Оттаве выпало около 11 см осадков. Из-за непогоды в городе отменили школьные автобусы из-за повышенных рисков ДТП. Тем не менее занятия в ученых учреждениях проходят по расписанию.

В этот же день сообщалось, что в США по меньшей мере восемь человек стали жертвами снегопадов, которые обрушились на северо-восточные и центральные районы страны. Уточняется, что в большинстве случаев люди погибли в результате ДТП, которые спровоцировала непогода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Москвичам пообещали «зимний пейзаж» в выходные
Водителей в Москве призвали не ездить на летней резине

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017