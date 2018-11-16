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Не менее восьми человек стали жертвами снегопадов в США

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Фото: Global Look Press/imago stock&people/Richard B. Levine
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По меньшей мере восемь человек стали жертвами снегопадов, которые обрушились на северо-восточные и центральные районы США, еще около ста пострадавших обратились за помощью к медикам.

Как сообщает CBS News, в большинстве случаев люди погибли в результате ДТП, которые спровоцировала непогода. Так, в Миссисипи перевернулся автобус с 46-ю пассажирам. Двух женщин спасти не удалось.

По данным телеканала на 6:00 по североамериканскому времени (14.00 мск) 16 ноября, из-за разгула стихии в аэропортах региона отменено 1,3 тыс. рейсов, почти 5,5 перенесены.

Из-за налипшего на линии электропередач снега в некоторых районах произошло их повреждение. Без света остались около 300 тыс. американцев, в частности в Вирджинии, Огайо, Кентукки и Индиане. Толщина покрова местами достигает 20 см.

Ранее 16 декабря сообщалось, что снегопад практически парализовал движение транспорта в Нью-Йорке.

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