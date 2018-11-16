Снегопад вызвал транспортный коллапс в Нью-Йорке

Первый в этом сезоне снегопад практически парализовал движение транспорта в Нью-Йорке.

По данным полиции города, на дорогах образовались многокилометровые пробки. Кроме того, снегопад вынудил закрыть вход в автобусный терминал на Манхэттене.

«Управление по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка выдало рекомендации по поездкам. Снег, мокрый снег с дождем может образовывать гололедицу, будьте осторожны во время поездок и выезжайте заранее», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Коммунальные службы уже приступили к уборке снега и обработке дорог технической солью.

При этом стоимость поездки на такси в городе значительно выросла. Так, до снегопада расстояние в 2,6 км машинами сервиса Uber можно было преодолеть за $18, во время снегопада — уже за $48, пишет «РИА Новости».

По данным синоптиков, снег сменится дождем.

14 ноября синоптики предупредили россиян о надвигающемся «снежном ударе». Согласно прогнозу, в ближайшие две недели установится переменчивая погода, а на западную территорию РФ обрушатся снегопады и заморозки.