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Похолодание и снег придут в Москву на следующей неделе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Похолодание и снег ожидаются в Московском регионе в начале следующей недели, сообщили 15 ноября в Гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, температура опустится, атмосферное давление в столице начнет расти из-за распространения нового антициклона.

«Местами прогнозируется небольшой снег. Температура будет понижаться: в понедельник ночью –7…-–2 градуса, днем –5…0 градусов», –– приводит сообщение ТАСС.

Во вторник, 20 ноября, похолодает до –9 градусов ночью и до –6 днем.

В конце этой рабочей недели в Москве и области столбики термометров покажут около нуля градусов. Установится солнечная, сухая погода.

В выходные возможна гололедица и небольшие осадки. Температура будет держаться на уровне 0–2 градусов тепла.

Ранее, 15 ноября, синоптики предупредили россиян о надвигающемся «снежном ударе». В ближайшие две недели Архангельскую и Ленинградскую области накроют обильные осадки.

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