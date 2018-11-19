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Посольство РФ в Финляндии заявило об отсутствии данных об источнике помех GPS

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Посольство России в Финляндии
Фото: facebook.com/посольство России в Финляндии Embassy of Russia in Finland
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Финляндия не предоставила России подтверждений того, что источник помех в работе спутниковой навигационной системы GPS находился на территории Российской Федерации. Об этом 19 ноября сообщило российское посольство в стране после встречи главы дипмиссии в Хельсинки Павла Кузнецова и государственного секретаря министерства иностранных дел Финляндии Матти Антонена.

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«Обращено внимание, что нам не представлено какой-либо информации, что источник помех якобы находился в России», — заявили в дипмиссии. Там также отметили, что безопасность полетов для Российской Федерации имеет такое же важное значение, как и для Финляндии.

19 ноября российский посол был вызван в МИД Финляндии в связи с нарушением сигнала GPS во время учений НАТО Trident Juncture, которое Хельсинки приписывает Москве. Министерство выразило послу обеспокоенность по поводу случившегося. Ведомство указало на возможную опасность для гражданской авиации при сбоях в работе GPS.

13 ноября министерство обороны Норвегии обвинило Россию в «глушении» работы спутниковой навигационной системы (GPS), которая использовалась во время учений. Позднее в МИД Финляндии отметили, что считают надежными выводы Норвегии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю ничего не известно о перебоях в работе GPS-навигации во время тренировок.

Учения альянса Trident Juncture – 2018 проходили с 25 октября по 7 ноября. В тренировках приняли участие около 45 тыс. военнослужащих, а также до 10 тыс. транспортных средств, 130 воздушных средств и 70 кораблей из 31 страны.

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