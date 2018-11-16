Посла РФ вызвали в МИД Финляндии из-за скандала вокруг глушения GPS

Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов вызван в понедельник, 19 ноября, в министерство иностранных дел Финляндии в связи с нарушением сигнала GPS во время учений НАТО Trident Juncture, которое страна приписывает России. Об этом сообщил глава дипломатического ведомства Тимо Сойни.

«Кузнецов вызван в понедельник утром для обсуждения в связи с помехами в работе GPS», — приводит его слова ТАСС.

13 ноября минобороны Норвегии заявило, что Россия «глушила» работу спутниковой навигационной системы (GPS), использовавшейся во время учений НАТО. Позднее в МИД Финляндии отметили, что считают надежными выводы Норвегии.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю ничего не известно о проблемах в работе GPS-навигации во время учений НАТО и том, что Москва может иметь какое-то отношение к этим сбоям.

Учения альянса Trident Juncture – 2018 проходили с 25 октября по 7 ноября. В них приняли участие 45 тыс. военных, до 10 тыс. транспортных средств, 130 воздушных средств и 70 кораблей из 31 страны.