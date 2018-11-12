Финляндия расследует информацию о сбое GPS на учениях НАТО

Хельсинки проведет тщательное расследование в отношении источника предполагаемых крупномасштабных сбоев в работе GPS во время учений НАТО в Финляндии, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел страны Веса Хяккинен.

По его словам, отчет будет предоставлен комитету финского парламента по иностранным делам как можно скорее. Кто именно будет участвовать в подготовке документа, он не уточнил, пишет ТАСС.

Учения Trident Juncture – 2018 проходили с 25 октября по 7 ноября. В них приняли участие 45 тыс. военных, до 10 тыс. транспортных средств, 130 воздушных средств и 70 кораблей из 31 страны — участницы НАТО.

В последние дни маневров аэронавигационные службы Финляндии опубликовали предупреждение о нестабильной работе GPS на севере страны 6 и 7 ноября. Помехи в системе коснулись района Рованиеми до границы Норвегии и от Киттиля до российской границы.

Финские власти заподозрили Россию в создании проблем для спутниковой системы навигации. В Кремле заявили, что ничего не знают о связи РФ со сбоями в работе GPS. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Москву часто необоснованно обвиняют «во всех смертных грехах».