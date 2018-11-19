Финский МИД выразил обеспокоенность послу РФ из-за скандала вокруг глушения GPS

Финский МИД выразил российскому послу в Хельсинки Павлу Кузнецову обеспокоенность в связи с ситуацией с нарушением сигнала спутниковых навигационных систем (GPS) во время учений НАТО Trident Juncture. Об этом в понедельник, 19 ноября, говорится на странице финского ведомства в Twitter.

«Вызванному в министерство иностранных дел послу Российской Федерации была выражена обеспокоенность помехами GPS и рисками в том числе для гражданской авиации», — говорится в сообщении.

МИД Финляндии заявил, что надеется на «ответственное поведение» РФ, а также ожидает дополнительную информацию по поводу случившегося.

Посол России в Хельсинки был вызван в финский МИД 19 ноября в связи с нарушением сигнала GPS во время учений НАТО Trident Juncture, которое страна приписывает Москве.

13 ноября минобороны Норвегии заявило, что РФ «глушила» работу спутниковой навигационной системы (GPS), использовавшейся во время учений. Позднее в МИД Финляндии отметили, что считают надежными выводы Норвегии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего не известно о проблемах в работе GPS-навигации во время тренировок.

Учения альянса Trident Juncture – 2018 проходили с 25 октября по 7 ноября. В них приняли участие 45 тыс. военных, до 10 тыс. транспортных средств, 130 воздушных средств и 70 кораблей из 31 страны.