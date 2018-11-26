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Нарушенное непогодой электроснабжение в регионах Сибири восстановлено

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Фото: 22.mchs.gov.ru
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Аварийные службы восстановили электроснабжение в нескольких районах Кемеровской области и Алтайского края, сообщает пресс-служба ПАО «МРСК Сибири».

Жители пяти районов Алтайского края и четырех районов Кемеровской области остались без электричества 25 ноября из-за штормового ветра.

«Последствия ночного урагана полностью ликвидированы, подача электричества восстановлена», — приводит сообщение компании «Федеральное агентство новостей».

В Кемеровской области в ликвидации последствий непогоды были задействованы 120 человек и 43 единицы техники. 

В Алтайском крае из-за аварийного отключения ВЛ-110 «Чойская–Рудническая» без электроснабжения остались 55 населенных пунктов в Турочакском и Чойском районах. Над восстановлением снабжения работали 72 человека и 28 единиц техники.

За день до этого в МЧС Алтая и Кузбасса предупредили об ухудшении погоды. Ожидался мокрый снег, гололедица и усиление ветра от 25 до 33 м/с.

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