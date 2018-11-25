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Штормовой ветер оставил без электричества жителей районов Алтая и Кузбасса

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Жители пяти районов Алтайского края и четырех районах Кемеровской области остались без электричества из-за штормового ветра. Об аварийно-восстановительных работах в этих регионах 25 ноября сообщили пресс-центры ПАО МРСК Сибири «Алтайэнерго» и «Кузбассэнерго-РЭС».

Как пишет «Интерфакс», в Кемеровской области в ликвидации последствий непогоды задействованы 120 человек и 43 единицы техники. «Аварийно-восстановительные работы на линиях электропередачи велись всю ночь на юге области в Новокузнецком, Прокопьевском районах, Таштагольском и Беловском районах», — уточняется в релизе.

В Алтайском крае из-за аварийного отключения ВЛ-110 «Чойская — Рудническая» без электроснабжения остались 55 населенных пунктов в Турочакском и Чойском районе. Всего перебои в подаче электроэнергии произошли в пяти районах. Над восстановлением снабжения работают 72 человека и 28 единиц техники.

За день до этого в МЧС Алтая и Кузбасса предупредили об ухудшении погоды. Ожидался мокрый снег, гололедица и усиление ветра от 25 до 33 м/с.

24 ноября в Курске было прекращено теплоснабжение и горячего водоснабжение из-за аварии на трубопроводе.

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