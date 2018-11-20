Прямой эфир

Жители Благовещенска остались без тепла в 20-градусные морозы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Свыше 11 тыс. потребителей из Благовещенска в Амурской области остались без отопления в морозную погоду из-за аварии на теплотрассе. Об этом информирует 20 ноября Единая дежурно-диспетчерская служба города.

«Из-за прорыва на теплотрассе без теплоснабжения остались жители 124 домов — это почти 11,2 тыс. человек, из которых около 6,5 тыс. — дети», — приводит ТАСС комментарий представителя диспетчерской службы.

Он отметил, что сейчас специалисты подключают жилые дома к другим тепловым сетями, на трассе проводятся аварийно-восстановительные работы. Вместе с тем в городском управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям сообщили, что на восстановление подачи тепла уйдет несколько часов.

Согласно прогнозу синоптиков, сейчас в амурском городе установилась морозная погода с температурой -21 градус по Цельсию.

Ранее, 17 ноября авария на теплотрассе произошла в Костроме. В результате около 70 многоэтажных домов остались без отопления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Авария оставила без тепла 22 тыс. жителей Керчи
Число оставшихся без отопления воронежцев возросло до 20 тыс. человек

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017