Жители Благовещенска остались без тепла в 20-градусные морозы

Свыше 11 тыс. потребителей из Благовещенска в Амурской области остались без отопления в морозную погоду из-за аварии на теплотрассе. Об этом информирует 20 ноября Единая дежурно-диспетчерская служба города.

«Из-за прорыва на теплотрассе без теплоснабжения остались жители 124 домов — это почти 11,2 тыс. человек, из которых около 6,5 тыс. — дети», — приводит ТАСС комментарий представителя диспетчерской службы.

Он отметил, что сейчас специалисты подключают жилые дома к другим тепловым сетями, на трассе проводятся аварийно-восстановительные работы. Вместе с тем в городском управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям сообщили, что на восстановление подачи тепла уйдет несколько часов.

Согласно прогнозу синоптиков, сейчас в амурском городе установилась морозная погода с температурой -21 градус по Цельсию.

Ранее, 17 ноября авария на теплотрассе произошла в Костроме. В результате около 70 многоэтажных домов остались без отопления.