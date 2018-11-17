Почти 70 многоэтажек Костромы остались без отопления

В Костроме почти 70 многоэтажных домов остались без отопления из-за порыва теплотрассы. Об этом в субботу, 17 ноября, рассказали ТАСС в пресс-службе администрации города.

Отмечается, что прорыв зафиксирован на магистральной теплотрассе на пересечении улиц Козуева и Пятницкой. В результате аварии теплоснабжение нарушено в жилых домах. Социальные объекты не затронуты.

В целях ликвидации прорыва сотрудники коммунальных служб откачивают воду из тепловой камеры. После этого они заменят поврежденный участок трубы.

По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 ноября дневная температура воздуха в городе составляет +1 градус. Ночью ожидаются заморозки до минус 1–4 градусов.

14 ноября коммунальная авария произошла в одном из жилых домов Липецка. Тогда ночью при минусовой температуре воздуха без отопления остались два подъезда десятиэтажки, в которых в общей сложности проживало 120 человек, в том числе дети.