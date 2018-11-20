Стрелявшие по ЛЭП охотники оставили без света 4 тыс. жителей Екатеринбурга

Группа неизвестных устроила стрельбу по изоляторам линии электропередачи (ЛЭП) в екатеринбургском поселке Северке, в результате без электричества осталось около 4 тыс. жителей. Об инциденте 20 ноября сообщила пресс-служба ОАО «МРСК Урала».

Как уточнили в распределительной сетевой компании, отключения коснулись преимущественно зданий частного сектора, однако в эту зону попали и несколько социально значимых объектов.

«Причина технологического нарушения установлена — неизвестные лица расстреляли изоляторы линии электропередачи (ЛЭП) 35 кВ «Хрустальная-Северка», — говорится в сообщении на сайте компании.

К настоящему моменту энергетикам удалось восстановить электроснабжение потребителей. Специалисты МРСК сейчас готовят заявления в полицию для установления личностей стрелков.

«Предварительно после осмотра места происшествия, где также были обнаружены следы собак, у сотрудников компании возникло подозрение, что к случившемуся причастны охотники», — приводит ТАСС комментарий начальника департамента компании по связям с общественностью Натальи Балдовой.

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