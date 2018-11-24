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Жители Курска остались без теплоснабжения из-за аварии на трубопроводе

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Фото: 46.mchs.gov.ru
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Повреждение трубопровода стало причиной нарушения теплоснабжения и горячего водоснабжения в 72 домах в Курске. Авария коснулась около 18,5 тыс. горожан, сообщили в ситуационно-аналитическом центре (САЦ) Минэнерго РФ.

«Прекращено теплоснабжение и горячее водоснабжение: жителей 72 многоквартирных домов (около 18 500 человек); социально значимых объектов — 9», — приводит ТАСС сообщение САЦ.

Уточняется, что в пятницу днем, 23 ноября, был поврежден участок трубопровода на улице 50 лет Октября. В 23:30 поврежденный участок трубопровода отключили, а работы по его ремонту планируется завершить в восемь часов утра в субботу. В аварийно-восстановительных работах принимают участие 22 человека и четыре единицы спецтехники.

21 ноября теплоснабжение ограничили в одном из районов Саратова из-за аварии на сетях «Т Плюс». Повреждение тепломагистрали на Топольчанской заметили во время дежурного обхода.

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