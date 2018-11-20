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В Подмосковье около 15 тыс. человек остались без теплоснабжения

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Из-за аварии на трубопроводе в Подмосковье, произошедшей 20 ноября, около 15 тыс. человек остались без теплоснабжения. Подачу тепла в многоквартирные дома восстановят в течение нескольких часов.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Минэнерго, магистральный трубопровод теплоснабжения отключили на Каширской ГРЭС в 16:30. Это произошло из-за повреждения прямого трубопровода, расположенного на улице Металлистов.

Из-за аварии без отопления остались жители 155 многоквартирных домов микрорайона «Кашира-2» и социально значимые объекты.

17 ноября почти 70 многоэтажек Костромы остались без отопления. Прорыв зафиксировали на магистральной теплотрассе на пересечении улиц Козуева и Пятницкой.

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