Вторая за сутки коммунальная авария произошла под Саратовом

В городе Балаково Саратовской области произошла вторая за сутки коммунальная авария, повреждение возникло на одном и том же участке тепловых сетей.

Второй порыв на трубопроводе 500 мм обнаружили в 5:10 по местному времени (4:10 мск) 12 ноября. Коммунальные службы приостановили заполнение системы и начали проводить откачку воды для проведения сварочных работ.

Отопления нет в 25 многоквартирных домах, гимназии № 2 и почтовом отделении, сообщила администрация Балаковского района. Температура воздуха в городе держится на уровне –8 градусов.

Предварительной причиной аварий на теплосетях в Балаково стала коррозия трубопровода, об этом «РИА Новости» сообщила пресс-служба саратовского филиала ПАО «Т Плюс».

В воскресенье был поврежден магистральный трубопровод в районе дома № 35 по улице Трнавской в Балаково, без отопления остались жители 37 многоквартирных домов, в которых проживают около 6,8 тыс. человек, аварию устранили в ночь на понедельник.