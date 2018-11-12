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Аварию на теплосетях под Саратовом устранили энергетики

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В ночь на 12 ноября энергетикам удалось устранить последствия аварии на теплосетях в городе Балаково Саратовской области. Там накануне в девятиградусный мороз без отопления остались 25 многоквартирных домов, в которых проживают около 7 тыс. человек.

Как сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на городскую администрацию, сотрудники коммунальных служб заменили поврежденный участок тепломагистрали на улице Трнавская. Сейчас идет заполнение участка теплоносителем и регулируется работа системы. Дефектный участок трубопровода отправят на исследование в лабораторию металлов.

Накануне, 11 ноября, повреждение произошло на магистральном трубопроводе центрального отопления диаметром 500 мм. В зону отключения попали 37 многоквартирных домов. После того как дефектный участок теплотрассы был локализован, тепло вернулось в 12 домов.

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