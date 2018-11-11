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Почти 7 тыс. человек остались без отопления в Саратовской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В городе Балаково Саратовской области 37 многоквартирных домов остались без отопления в шестиградусный мороз. В них проживают порядка 6,8 тыс. человек. Об этом сообщили в администрации города в воскресенье, 11 ноября. 

Причиной инцидента стала авария на магистральном трубопроводе центрального отопления диаметром 500 мм недалеко от дома 35 на улице Трнавской. В результате горячей воды лишились шесть центральных тепловых пунктов (ЦТП).

«В настоящее время на объекте работают 15 человек ремонтного персонала и пять единиц спецтехники. Прорабатывается возможность запитать потребителей, попавших в зону работ, по временной схеме», — говорится в сообщении.

В процессе ликвидации повреждений принимает участие глава района Александр Соловьев, а также прокуратура города Балаково.

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