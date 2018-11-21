Теплоснабжение ограничили в одном из районов Саратова из-за аварии

В домах Ленинского района Саратова стало прохладнее из-за аварии на сетях «Т Плюс», информирует пресс-служба компании. Повреждение тепломагистрали на Топольчанской заметили во время дежурного обхода.

Полностью завершить ремонт обещают к 6 утра 22 ноября. Возможны ограничения подачи тепла на улицах Антонова, Уфимцева, Чехова, Днепропетровская, Топольчанская, Бардина, Тархова, Мамонтовой и 2-й Электронной, передает ИА «Взгляд-инфо».

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил зампреду Роману Бусаргину и градоначальнику Михаилу Исаеву развернуть на месте оперативный штаб по устранению последствий порыва теплотрассы.

На прошлой неделе жители около 200 многоэтажек в столице Молдавии городе Кишиневе остались без отопления и горячей воды из-за коммунальной аварии: лопнула труба, которую не ремонтировали около 40 лет. Причиной прорыва теплотрассы назвали внешнюю коррозию.