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Около 200 многоэтажных домов остались без отопления в Кишиневе

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Фото: commons.wikimedia.org/samoil alexei alexandru
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Жители около 200 многоэтажек в столице Молдавии городе Кишиневе остались без отопления и горячей воды из-за коммунальной аварии: лопнула труба, которую не ремонтировали около 40 лет.

Как сообщает в пятницу, 16 ноября, ТАСС, причиной прорыва теплотрассы назвали внешнюю коррозию. Коммунальщики поменяли отрезок трубы на аварийном участке. Ремонтные работы шли всю минувшую ночь, возобновить подачу тепла в квартиры планируют днем.

Температура воздуха в Кишиневе держится около нуля.

13 ноября улицы в Екатеринбурге залило кипятком: прорвало магистральный трубопровод М-21 диаметром 500 мм. В сентябре  трубы горячего водоснабжения прорвало рядом с детской площадкой в Тюмени.

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