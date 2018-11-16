На Украине химзавод «Азот» могут отключить от энергоснабжения за долги

Компания «Луганское энергетическое объединение» планирует отключить за долги от энергоснабжения одно из крупнейших химических предприятий на Украине — «Северодонецкое объединение «Азот». Об этом в пятницу, 16 ноября, сообщила пресс-служба компании.

«Азот» будет обесточен 28 ноября, если предприятие не рассчитается за электричество. Поскольку полностью обесточить предприятие нельзя, от электричества будет отключена только та часть завода, которую позволяет законодательство, уточняет «Луганское энергетическое объединение».

На 1 ноября 2018 года долг предприятия за потребленную электроэнергию составлял 117 млн гривен (около $4,2 млн).

«Северодонецкое объединение «Азот» принадлежит украинскому миллиардеру Дмитрию Фирташу, уточняет Федеральное агентство новостей. Основным направлением работы предприятия является производство минеральных азотных удобрений.