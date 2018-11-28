В Москве увеличат подачу тепла из-за приближающихся морозов

В столичных системах отопления повысят температуру из-за приближающихся морозов, сообщили в Московской объединенной энергетической компании 28 ноября.

Как сообщается на сайте МОЭК, температура теплоносителя при плановых значениях в районе минус 5 градусов составляет 96 градусов, при минус 15 она достигает 125 градусов и выше.

Москвичам также напомнили, что на улице запрещено приближаться к местам с источником пара, а также наступать в горячую воду, вытекающую на поверхность из-под земли.

По прогнозам синоптиков, в ночь на четверг, 29 ноября, температура воздуха в столице опустится до минус 13 градусов, а по области возможны морозы до минус 16. Днем воздух в мегаполисе прогреется до 5–7 градусов ниже нуля.