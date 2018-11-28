Морозы в Москве отступят на выходных

Морозы отступят в Москве в выходные 1 и 2 декабря. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос».

По прогнозам специалистов, температура воздуха в столице в ночь на 29 ноября составит -10...-12 градусов, по области — до -10...-15 градусов. Аналогичные морозы ожидаются и следующие две ночи, а в дневное время в Московском регионе столбики термометров опустятся до отметки от -5 до -10 градусов, что соответствует показателям конца декабря или начала января. Морозы ослабнут в выходные 1 и 2 декабря, когда пойдет снег, пишет сетевое издание m24.ru.

Синоптики также предупредили о росте атмосферного давления до 765–767 мм рт. ст., что выше нормы почти на 20 единиц, пишет «Газета.ру». Ранее 28 ноября сообщалось, что «январская погода» ожидается в Москве на этой неделе.