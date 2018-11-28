Прямой эфир
Сюжет:

Морозы в Москве отступят на выходных

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Морозы отступят в Москве в выходные 1 и 2 декабря. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос».

По прогнозам специалистов, температура воздуха в столице в ночь на 29 ноября составит -10...-12 градусов, по области — до -10...-15 градусов. Аналогичные морозы ожидаются и следующие две ночи, а в дневное время в Московском регионе столбики термометров опустятся до отметки от -5 до -10 градусов, что соответствует показателям конца декабря или начала января. Морозы ослабнут в выходные 1 и 2 декабря, когда пойдет снег, пишет сетевое издание m24.ru.

Синоптики также предупредили о росте атмосферного давления до 765–767 мм рт. ст., что выше нормы почти на 20 единиц, пишет «Газета.ру». Ранее 28 ноября сообщалось, что «январская погода» ожидается в Москве на этой неделе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пробки в Москве не превысили шести баллов вопреки снегопаду
Высота снежного покрова в Москве достигла 8 см

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017