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Пробки в Москве не превысили шести баллов вопреки снегопаду

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Несмотря на погодные условия, загруженность на дорогах Москвы в среду утром, 28 ноября, значительно не ухудшилась, пробки оцениваются в шесть баллов из десяти. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».

Накануне вечером в столице прошел снегопад, во время которого пробки достигали девяти баллов. Жителям рекомендовали пользоваться общественным транспортом. По состоянию на 10:15 загруженность наблюдается на Третьем транспортном кольце: на севере и на юго-западе по внешней и внутренней стороне.

Кроме того, загружена МКАД на востоке и на юге по внутренней стороне, а также на северо-западе по обеим сторонам.

27 ноября центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы сообщил о том, что движение осложнено из-за неблагоприятных погодных условий. Колонны специализированной коммунальной техники приступили к уборке снега на дорогах, подходах к остановкам общественного транспорта и пешеходных зонах.

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