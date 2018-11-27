Гидрометцентр предупредил о сильных холодах в декабре

Средняя температура воздуха в декабре 2018 года в Москве будет намного ниже, чем в предыдущие годы. Об этом во вторник, 27 ноября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в столице похолодает со среды: 28 ноября ожидается до -9...-11 градусов ночью и -7...-9 днем. При этом резко начнет расти атмосферное давление.

«Такая же холодная погода прогнозируется в четверг и в пятницу: ночью -11...-16, днем -5...-7. Это на 5–6 градусов ниже многолетних значений», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Первая неделя декабря будет снежной, ожидается до -6 градусов днем и до -9 ночью, сообщает телеканал «Звезда».

В столичной Госавтоинспекции во вторник призвали автомобилистов быть максимально внимательными на дорогах из-за ухудшения погодных условий.