Прямой эфир
Сюжет:

Гидрометцентр предупредил о сильных холодах в декабре

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Средняя температура воздуха в декабре 2018 года в Москве будет намного ниже, чем в предыдущие годы. Об этом во вторник, 27 ноября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в столице похолодает со среды: 28 ноября ожидается до -9...-11 градусов ночью и -7...-9 днем. При этом резко начнет расти атмосферное давление.

«Такая же холодная погода прогнозируется в четверг и в пятницу: ночью -11...-16, днем -5...-7. Это на 5–6 градусов ниже многолетних значений», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Первая неделя декабря будет снежной, ожидается до -6 градусов днем и до -9 ночью, сообщает телеканал «Звезда».

В столичной Госавтоинспекции во вторник призвали автомобилистов быть максимально внимательными на дорогах из-за ухудшения погодных условий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ГИБДД призвали водителей Москвы к внимательности на дорогах из-за снегопада
Последняя неделя ноября принесет в Москву январские морозы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017