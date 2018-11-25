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Последняя неделя ноября принесет в Москву январские морозы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Ночная температура в Москве опустится до минус 14 градусов в конце следующей недели. Об этом 25 ноября сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По прогнозам синоптиков метеослужбы, в первую половину недели ночные температуры опустятся до минус 5–10 градусов, а днем столбики термометров будут показывать от минус 2 до минус 7 градусов. При этом пик похолодания придется на 29–30 ноября с приходом антициклона с запада, пишет «РИА Новости».

«Под утро ударят морозы до минус 9–14 градусов, днем не выше минус 4–9 градусов, что соответствует климатическим показателям января», — пояснил Тишковец.

23 ноября из-за метели в московских аэропортах отменили девять рейсов.

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