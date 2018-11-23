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Гидрометцентр спрогнозировал морозы в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Морозы придут в Москву на следующей неделе, рассказала «Известиям» ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

Морозы в Москве 

«Со следующей недели будет наблюдаться понижение температуры. В середине недели температура станет ниже нормы на 4–5 градусов. Так, во вторник ночью в Москве ожидается минус 7–12 градусов, а днем — минус 3–8 градусов. Температуру ниже минус 10 градусов можно называть морозом», — рассказала синоптик.

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По ее словам, к середине недели, в среду и четверг, ночная температура опустится до минус 9–14 градусов и минус 5–10 градусов в дневные часы. Ожидается небольшой северо-западный ветер, однако атмосферное давление будет расти и составит 756 и 767 мм рт. ст. в среду и в четверг соответственно.

Прогноз погоды в выходные

Что касается предстоящих выходных, 24 и 25 ноября, температура будет близка к норме. В ночные часы 24 и 25 ноября ожидается минус 3–5 градусов, а днем будет 0 минус 2 градуса.

Днем в выходных будет дуть ветер со скоростью 5–10 м/c, из-за чего может показаться, что температура на 1–2 градуса ниже, отметила Макарова.

«В выходные погода будет определяться циклонами, которые хоть и пройдут на некотором отдалении от столичного региона, тем не менее его заденут. Поэтому прогнозируется облачная погода, местами с небольшим снегом. Местами ожидается гололедица», — заключила метеоролог.

Ранее 19 ноября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал прогноз на приближающуюся зиму в московском регионе. Он пообещал «более-менее мягкую зиму» в декабре и «хорошие морозы» на стыке первой и второй декады января.

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