Девять рейсов отменили из-за метели в аэропортах Москвы

Девять рейсов было отменено в московских аэропортах из-за метели с резким порывистым ветром.

Как пишет сетевое издание m24.ru со ссылкой на сервис «Яндекс.Расписания», более 10 рейсов в аэропорту Внуково были задержаны, в Домодедове задержали пять рейсов, еще семь были перенесены, а в Шереметьеве было отложено шесть рейсов.

Ухудшение погоды, усиление ветра и метель ожидаются в Москве вечером в четверг и сохранятся ночью в пятницу, 23 ноября, говорится в экстренном предупреждении главка МЧС по российской столице.

На следующей неделе в Москве возможны ночные морозы до минус 12 градусов, а днем 26 и 27 ноября в столице будет до минус 3–8 градусов.