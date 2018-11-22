Прямой эфир
Сюжет:

Москвичей экстренно предупредили об ухудшении погоды

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ухудшение погоды, усиление ветра и метель ожидаются в Москве вечером в четверг и сохранятся ночью в пятницу, 23 ноября, говорится в экстренном предупреждении главка МЧС по российской столице.

В мегаполисе начался мокрый снег, местами перемежающийся дождем, сказано на сайте ведомства. Порывы ветра достигают 12–17 метров в секунду. Спасатели рекомендуют москвичам и гостям города во время нахождения на улице обходить рекламные щиты и избегать нахождения под деревьями и широкоформатными конструкциями, пишет «Газета.ру».

На следующей неделе в Москве возможны ночные морозы до минус 12 градусов, а днем 26 и 27 ноября в столице будет до минус 3–8 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве из-за сильного ветра
Снежный шторм из Сибири обрушится на Европейскую часть России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017