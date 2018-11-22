Москвичей экстренно предупредили об ухудшении погоды

Ухудшение погоды, усиление ветра и метель ожидаются в Москве вечером в четверг и сохранятся ночью в пятницу, 23 ноября, говорится в экстренном предупреждении главка МЧС по российской столице.

В мегаполисе начался мокрый снег, местами перемежающийся дождем, сказано на сайте ведомства. Порывы ветра достигают 12–17 метров в секунду. Спасатели рекомендуют москвичам и гостям города во время нахождения на улице обходить рекламные щиты и избегать нахождения под деревьями и широкоформатными конструкциями, пишет «Газета.ру».

На следующей неделе в Москве возможны ночные морозы до минус 12 градусов, а днем 26 и 27 ноября в столице будет до минус 3–8 градусов.