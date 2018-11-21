Снежный шторм из Сибири обрушится на Европейскую часть России

Мощный снежный шторм ожидается в Центральной части России. Циклон придет с севера Сибири, будет двигаться к Уралу и затронет Москву, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Как рассказала Паршина «Российской газете», в некоторых регионах, в частности в Мурманской и Архангельской областях, ветер достигнет штормовых значений — более 20 м/с. Такой ветер может наносить небольшие повреждения строениям и крышам зданий.

Жители столицы почувствуют влияние циклона к четвергу, 22 ноября. Синоптики предупреждают, что ветер в Москве может усилиться до 15 м/с. Однако это не сильно скажется на температуре воздуха: ночью ожидается до 2–7 градусов мороза, а днем — 2–4 градуса выше нуля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в средней полосе страны начнется зима.