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В Гидрометцентре назвали сроки наступления зимы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в средней полосе страны начнется зима. 

По предварительным прогнозам, резкое понижение температуры ожидается в конце ноября: ночью столбик термометра покажет от –5 до –8 градусов, днем — около нуля. Снег выпадет в конце ноября — начале декабря. 

Синоптик объяснил, что отсутствие снега в начале ноября не является аномалией. В среднем снег ложится в конце этого месяца.

Как заверяет Пятый канал, ссылаясь на предварительные прогнозы, жители средней полосы России вряд ли останутся без снега на Новый год.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал прогноз на приближающуюся зиму в московском регионе. Он пообещал «более-менее мягкую зиму» в декабре и «хорошие морозы» на стыке первой и второй декады января. 

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