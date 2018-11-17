В Аргентине обвинили НЛО в плохой погоде

Таинственные летающие объекты заметили в аргентинской провинции Санта-Крус во время бури. Некоторые эксперты выразили уверенность, что непогода вызвана НЛО, пишет Express.

По словам известного уфолога Скотта Варинга, неопознанные летающие объекты часто становятся причиной ухудшения погоды, потому что «инопланетяне могут изучать реакцию землян на экстремальные погодные условия».

Появившиеся в небе во время бури объекты очевидцы сумели снять на камеру.

«Этот НЛО был замечен в Аргентине во время бури, и он может быть причиной того, что в этот день была такая суровая погода. НЛО известны тем, что вызывают ветер, молнию, гром, град и даже торнадо», — написал Варинг в своем блоге UFO Sightings Daily.

14 ноября сообщалось, что пилоты сразу нескольких авиакомпаний рассказали о неопознанных летающих объектах в небе над Ирландией.