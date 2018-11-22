«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве из-за сильного ветра

Синоптики предупредили жителей Москвы об усилении ветра в четверг, 22 ноября. В столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщили в Гидрометцентре.

«Уровень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна», — приводит ТАСС сообщение учреждения.

Ранее синоптики сообщили, что на этой неделе в Центральной части России ожидается мощный снежный шторм. Циклон придет с севера Сибири, будет двигаться к Уралу и затронет Москву.

Ветер в столице может усилиться до 15 м/с. Однако это не сильно скажется на температуре воздуха: ночью ожидается до 2–7 градусов мороза, а днем — 2–4 градуса выше нуля.