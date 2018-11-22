Прямой эфир
Сюжет:

«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве из-за сильного ветра

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Синоптики предупредили жителей Москвы об усилении ветра в четверг, 22 ноября. В столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщили в Гидрометцентре.

«Уровень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна», — приводит ТАСС сообщение учреждения.

Ранее синоптики сообщили, что на этой неделе в Центральной части России ожидается мощный снежный шторм. Циклон придет с севера Сибири, будет двигаться к Уралу и затронет Москву.

Ветер в столице может усилиться до 15 м/с. Однако это не сильно скажется на температуре воздуха: ночью ожидается до 2–7 градусов мороза, а днем — 2–4 градуса выше нуля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Финляндии выпало рекордно малое количество снега
Кормушку для снежного человека построили на Урале

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017