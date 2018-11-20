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Кормушку для снежного человека построили на Урале

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Фото: tourizm74.ru
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Кормушку для снежного человека соорудили на берегу реки Куказар в Нязепетровском районе Челябинской области.

Ожидается, что этот объект будет привлекать туристов в регион, сообщил центр развития туризма региона.

В сообщении отмечается, что «это единственная кормушка для снежного человека не только в России, но и в мире».

Йети также является туристическим символом Кузбасса. В регионе уже 8 лет в начале горнолыжного сезона отмечается День снежного человека.

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