Кормушку для снежного человека построили на Урале

Кормушку для снежного человека соорудили на берегу реки Куказар в Нязепетровском районе Челябинской области.

Ожидается, что этот объект будет привлекать туристов в регион, сообщил центр развития туризма региона.

В сообщении отмечается, что «это единственная кормушка для снежного человека не только в России, но и в мире».

Йети также является туристическим символом Кузбасса. В регионе уже 8 лет в начале горнолыжного сезона отмечается День снежного человека.



