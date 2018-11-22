Синоптики пообещали москвичам морозы до -12 градусов

В начале следующей недели в Москве возможны ночные морозы до -12 градусов. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Днем 26 и 27 ноября в столице будет до минус -3...-8 градусов, цитирует Паршину ТАСС. При этом снегопадов синоптики пока не ждут, возможны только небольшие осадки. Примерно такой же погода будет и 28 ноября.

21 ноября синоптики сообщили, что на Центральную Россию надвигается снежный шторм из Сибири. Из-за него возникнет также сильный ветер. В некоторых регионах он будет достигать штормовых значений (более 20 м/с), в Москве достигнет 15 м/с.