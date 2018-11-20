Прямой эфир
Сюжет:

Синоптики предупредили россиян о похолодании из-за приближения арктического циклона

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Синоптики предупредили жителей России о приближающемся похолодании. Понижения температур стоит ждать в ближайшие две недели. Под влияние арктического циклона попадут Архангельская и Ленинградская области.

Холодный расчет: как не замерзнуть вместе с автомобилем
Нужно ли готовить машину к близкой зиме и что сделать в первую очередь

Жителям Краснодарского края также стоит подготовится к похолоданию. В ночные часы столбики термометров могут опуститься до мину семи градусов.

В Воронежской и Липецкой областях, а также в Поволжье метеорологи прогнозируют усиление снегопадов.

В ночь на понедельник в некоторых районах Московской области столики термометров опускались почти до -14 градусов, напоминает НСН.

В столичном регионе ожидаются гололед и осадки. Новый антициклон принесет похолодание до -6 градусов днем и -9 ночью. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) попросил водителей пометь резину на зимнюю, если они еще этого не сделали.

«Известия» выяснили, что еще можно успеть сделать до наступления серьезных холодов и стоит ли специально готовить к зиме автомобиль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вильфанд призвал москвичей «переобуть» машины
Синоптики предупредили москвичей о похолодании и снеге

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017