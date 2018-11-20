Синоптики предупредили россиян о похолодании из-за приближения арктического циклона

Синоптики предупредили жителей России о приближающемся похолодании. Понижения температур стоит ждать в ближайшие две недели. Под влияние арктического циклона попадут Архангельская и Ленинградская области.

Жителям Краснодарского края также стоит подготовится к похолоданию. В ночные часы столбики термометров могут опуститься до мину семи градусов.

В Воронежской и Липецкой областях, а также в Поволжье метеорологи прогнозируют усиление снегопадов.

В ночь на понедельник в некоторых районах Московской области столики термометров опускались почти до -14 градусов, напоминает НСН.

В столичном регионе ожидаются гололед и осадки. Новый антициклон принесет похолодание до -6 градусов днем и -9 ночью. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) попросил водителей пометь резину на зимнюю, если они еще этого не сделали.

«Известия» выяснили, что еще можно успеть сделать до наступления серьезных холодов и стоит ли специально готовить к зиме автомобиль.