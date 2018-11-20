Холодный расчет: как не замерзнуть вместе с автомобилем

Зима уже засыпала снегом юг России и Дальний Восток. В столичном регионе также ожидают значительные осадки и гололед, новый антициклон принесет похолодание до минус 6 днем и минус 9 ночью. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) попросил водителей «переобуться» на зиму, если они еще этого не сделали. А что еще можно успеть сделать до наступления серьезных холодов и стоит ли специально готовить автомобиль к зиме, разбирались «Известия».

Тянут резину

Согласно исследованию крупнейшего российского сайта частных объявлений «Авито», водители не спешат переходить на зимние шины. Тем более что ГИБДД за это не штрафует. «Переобуваться», когда среднесуточная температура опускается ниже минус 5, привыкли менее половины автовладельцев. Примерно столько же едут на шиномонтаж, если столбик термометра постоянно держится ниже ноля.

зима Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Остальные либо принимают решение о переходе на зимний комплект, когда машину начинает заносить, либо продолжают ездить на лете. Шины дорожают, аналитики «Авито» подсчитали, что шипованная резина подорожала на 35% и в прошлом месяце ее средняя цена выросла до 6802 рублей. «Липучка» подорожала меньше — плюс 17%, до 6482 рублей.

Поэтому некоторые водители приобретают шины с «пробегом». Эксперты советуют покупать комплект из одинаковых покрышек. Перед покупкой, как и установкой, если резина не новая, они рекомендуют внимательно проверить состояние протектора — степень износа, порезы, количество оставшихся шипов. Срок службы зимней шины — четыре года, проверить, когда она была выпущена, легко. Дата изготовления нанесена на боковине в овальном штампе: первые две цифры означают неделю, две последние — год.

Нужен ли знак «Шипы»?

Согласно упомянутому ранее исследованию «Авито», в основном российские автомобилисты предпочитают ездить на шипованных шинах — они в 1,5 раза популярнее фрикционных. Но нужна ли теперь наклейка «Шипы» на заднем стекле и будут ли штрафовать за ее отсутствие?

Заместитель Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ генерал полиции Владимир Кузин рассказал телеканалу РЕН ТВ, что знак «Шипы» в настоящий момент утратил актуальность. Дорожные инспекторы теперь могут лишь сделать водителю устное замечание.

К зиме готовы

Как еще подготовить автомобиль к холодам? Некоторые официальные дилеры предлагают пройти дополнительное ТО, есть ли в нем смысл? Директор по сервису и запасным частям «Авилон Volkswagen» Константин Епанешников считает, что достаточно в холодный период использовать зимнюю резину и незамерзающую жидкость стеклоомывателя. Клиентам официальных дилеров, по его словам, ни о чем заботиться не нужно.

«Аккумулятор, технические жидкости, общее техническое состояние автомобиля проверяется при проведении технического обслуживания. Если автомобиль обслуживается у официального дилера, то дополнительных проверок для подготовки к зиме не требуется», — рассказал он.

И действительно, многие современные автомобили, поставляющиеся на российский рынок, хорошо приспособлены к холодам — аккумулятор повышенной емкости, увеличенный бачок для омывающей жидкости, подогреваемые форсунки стеклоочистителя и лобовое стекло с нитями обогрева. С ними при регулярном обслуживании вряд ли возникнут серьезные проблемы зимой.

зима Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Замедлить и охладить

В то же время, согласно исследованиям агентства «Автостат», средний возраст автомобиля в России превышает 13 лет. Для Москвы и Санкт-Петербурга этот показатель равен 10–11 годам, а самые старые машины собрались на Дальнем Востоке — 20 лет. Зимой скрытые неполадки автомобиля с богатой историей могут обнаружиться в самый неподходящий момент. Так что контрольная проверка для большинства российских автовладельцев будет нелишней. На что обратить внимание и что положить в зимний комплект?

«В условиях снега и льда тормозной путь может увеличиться многократно», — напоминает технический специалист компании TMD Friction Денис Двали. Эксперт рекомендует сделать «зимнюю» проверку тормозной системы и заменить негодные детали в случае необходимости. Ему вторит и директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Евгений Гришкевич:

— Перед зимой лучше заменить тормозные колодки, особенно если они уже сильно изношены, обратить внимание на состояние тормозных цилиндров. Если на них появились следы тормозной жидкости, то, вероятнее всего, у них изношены манжеты и зимой они могут потечь.

Менять тормозную жидкость Гришкевич советует раз в два года. Тогда же рекомендуют сменить и охлаждающую жидкость либо ориентироваться по пробегу — каждые 50 тыс. км. Некоторые антифризы могут послужить дольше, в любом случае они не должны изменить цвет или помутнеть. Проверить охлаждающую жидкость можно и самостоятельно, с помощью тестовых полосок.

Работа на холоде

«Для автовладельцев из северных регионов рекомендую позаботиться о том, чтобы в двигателе было зимнее масло, которое отличается низкой вязкостью. Обратите внимание на маркировку, если вы живете в холодном регионе с температурами до минус 40 градусов, берите с вязкостью 0, если минус 30 — с вязкостью 5. Но не выходите за рамки, установленные производителем», — рекомендует директор Академии водительского мастерства Kaminsky Driving Academy Александр Каминский.

Одна из самых популярных зимних проблем — севший аккумулятор. В холода нагрузка на батарею возрастает. Мало того что ее емкость снижается, так еще и масло в двигателе густеет и для пуска требуется больше энергии. Кроме того, часть электричества тратится на обогрев сидений, салона, зеркал и стекол. Если поездки короткие, аккумулятор не успевает зарядиться. Есть и еще одна проблема — перед установкой на автомобиль новую батарею нужно зарядить, но часто и продавец, и покупатель забывают это сделать. В итоге она «умирает» раньше срока.

зима Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Перед холодами эксперты советуют проверить уровень заряда, электролита, почистить клеммы. Нелишним будет кинуть в багажник провода для «прикуривания» или пуско-зарядный бустер, благо в последнее время появились компактные и одновременно мощные модели.

Замерзающая жидкость

Зимой с ее густыми осадками и коротким световым днем особенно важно, чтобы обзору с водительского места ничего не помешало. Поэтому если щетки стали оставлять на стекле разводы, их лучше поменять. Сейчас появилось большое количество моделей, в том числе специальные зимние и даже подогреваемые. В любом случае дворники способны справиться с задачей, только если в бак будет залита качественная незамерзайка.

К сожалению, в России никак не контролируют рынок стеклоомывающих жидкостей. При этом в отличие от многих стран с холодным климатом у нас запрещены жидкости на основе метанола — из-за «низкой культуры и гигиенического образования части населения». Разрешенные изопропиловые незамерзайки при сильном минусе становятся вязкими и далеко не все могут подтвердить заявленную морозостойкость. Некоторые жидкости содержат органические растворители, по вине которых трескаются фары. Какой совет? Не экономить и приобретать проверенные жидкости.

В ледяном плену

Владельцы Tesla Model 3 жалуются, что при минусовой температуре не могут попасть внутрь машины — об этом пишет интернет-ресурс Electrek, посвященный электромобилям. Виною хитрое устройство безрамочных дверей — лед сковывает стекла и прячущиеся внутрь ручки. Вероятно, для таких случаев подойдет огнемет, разработанный Илоном Маском. Впрочем, в ледяной плен может попасть и владелец обычного автомобиля.

зима Фото: TASS/DPA/Christophe Gateau

Поэтому стоит заблаговременно обработать резиновые уплотнители силиконовой смазкой и обзавестись размораживателем для замков. После мойки замки, щели и ручки дверей советуют тщательно продуть сжатым воздухом. А если температура на улице ниже минус 10, то оставить двери открытыми минут на пять.

Керамика против химии

Качественная двухкомпонентная мойка помогает очищать кузов от едких реагентов. Зима — серьезное испытание и для лакокрасочного покрытия. Дорожная химия проникает в царапины, образовавшиеся из-за неаккуратного удаления снега. Страдают от реагентов и хромированные детали, даже со специальным покрытием, стойким к условиям российской зимы. Алексей Кольчугин, директор KRYTEX Center, компании, специализирующейся на детейлинге, рекомендует защищать кузов «керамикой» или гидрофобными составами. А если это не сделано, добавлять к мойке «третью фазу» — консервацию лакокрасочного покрытия полимерами или воском.

Что еще положить в машину?

В итоге с наступлением холодов автовладельцу приходится возить с собой целый зимний набор: щетку, лопату, скребок для льда, комплект проводов, специальные средства для разморозки дверей. Для тех, кто отправляется в дальний путь, нелишним будет положить в багажник канистру и цепи противоскольжения. Владельцам дизельных машин, особенно тех, что не оснащены предпусковыми подогревателями, стоит запастись антигелем — в некоторых регионах отмечается дефицит зимнего топлива. Антигель хоть и ухудшает смазывающие рабочие солярки, но зато повышает температуру ее замерзания.