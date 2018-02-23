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Россиянам дали рекомендации по профилактике обморожения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Роспотребнадзор дал несколько основных рекомендаций, которые позволят избежать переохлаждения и обморожения при прогулках и работе на воздухе, которые приводятся на сайте ведомства.

В первую очередь надо избегать употребления спиртного, поскольку опьянение вызывает большую потерю тепла и в то же время вызывает иллюзию его наличия.

Курить на морозе тоже не стоит, так как это уменьшает периферийную циркуляцию крови и таким образом делает конечности более уязвимыми.

Очень важно носить свободную одежду и обувь, что способствует нормальной циркуляции крови. Одеваться нужно многослойно, чтобы между слоями одежды были прослойки воздуха, удерживающие тепло. Либо можно использовать специальное термобелье.

Стоит также стараться избегать ситуаций, которые приводят к обморожению, а именно физического переутомления, голода, длительного неподвижного положения и ослабления иммунитета.

Как предупредили синоптики, по всей России ожидаются аномальные холода. Температура считается аномальной, если морозы на семь градусов ниже нормы стоят пять дней.

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