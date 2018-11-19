Определились с системой ценностей: стало известно, какие автомобили предпочитают россияне

Автомобили, которые в этом сезоне предпочитают отечественные автолюбители, были объявлены в ходе подведения итогов ежегодного голосования «Рейтинги авто года – 2018». Результаты исследования были обнародованы в четверг, 8 ноября. Лидеров определяли сразу в четырех потребительских сегментах, в числе триумфаторов оказались Subaru Forester, LADA Largus, Toyota Landcruiser Prado и Škoda Kodiaq. Почему этот рейтинг считается уникальным, чем его результаты интересны как для производителей, так и для простых автолюбителей, и какие еще автомобили были отмечены респондентами, разбирались «Известия».

Выстраивая систему координат

Голосование в исследовании «Рейтинги авто года – 2018» — часть ежегодного национального проекта «Автомобиль года в России». Однако в отличие от одноименной премии, которая вручается весной, здесь автомобили-участники оцениваются не в зависимости от классов, заявленных производителями, а с точки зрения практической — по их назначению и ключевым характеристикам.

В этом, в первую очередь, и состоит уникальность рейтинга. По сути, он представляет собой систему координат, показывая, на какие именно качества ориентируются потребители при выборе автомобиля в тех или иных целях. На эти же данные опираются дилеры и производители, для того чтобы определить самые актуальные тренды на отечественном рынке.

Фото: «Автомобиль года в России» Автолюбители и журналисты в ожидании старта квеста в Skypark Cочи

«Особенность голосования в «Рейтингах» заключается в том, что участники голосуют не за абстрактный лучший автомобиль, а прямо или косвенно примеряют свой выбор на себя», — поясняет Александр Яковлев, глобальный директор по автомобильным онлайн-исследованиям Ipsos Comcon, компании, занимающейся анализом данных для составления рейтинга

Организаторы выделили четыре основных потребительских сегмента: «Рабочие лошадки», «Семейные», «Надежные» и «Современные». В каждом из них респондентам, в семье которых уже есть как минимум один автомобиль, предложено было определить трех лидеров.

В зависимости от количества отданных голосов и от места, на которое ее поместили респонденты, каждой модели начислялись баллы — так были определены не только победители, но и сформированы шорт-листы для каждого сегмента. При этом баллы формировались не только в зависимости от проставленного места, но и в результате экстраполяции на всё население России.

Всего в исследовании приняли участие более 30 000 человек из разных уголков России, выбирая из 300 моделей автомобилей, представленных на рынке.

Универсальный боец

«Рабочая лошадка» — автомобиль, который, по мнению участников опроса, сочетает в себе надежность, экономичность, а также доступность в техническом обслуживании. То есть в целом речь идет о настоящих универсальных бойцах.

Уверенную победу здесь одержал представитель отечественного автопрома — универсал LADA Largus. От ближайшего конкурента, Hyundai, LADA оторвалась сразу на 5 млн баллов: автомобили набрали 7,09 млн и 2,7 млн баллов соответственно.

Фото: «Автомобиль года в России» 8 ноября в Москве были объявлены «Рейтинги авто года – 2018»

При этом самая острая борьба в этом сегменте, отмечают организаторы, развернулась именно за второе место. С популярным в России «корейцем» за него конкурировал еще один отечественный автомобиль, «Газель» Next, — он в итоге занял третью строчку с результатом в 2,6 млн баллов, уступив сопернику всего 76,4 тыс. баллов.

В десятку лидеров в этом сегменте вошли также Renault Logan, еще одна модификация LADA Largus — Furgon, известные труженики Ford Focus и Kia Rio, а также французский паркетник Renault Duster, уже несколько лет как завоевавший сердца отечественных автомобилистов.

Автор цитаты Топ-10 автомобилей в номинации «Рабочие лошадки»: 1) LADA Largus; 2) Hyundai Solaris; 3) «Газель» Next; 4) Renault Logan; 5) LADA Largus Furgon; 6) Ford Focus; 7) Subaru Forester; 8) Ford Transit; 9) Kia Rio; 10) Renault Duster.

Для России с любовью

Учитывая специфику российских дорог, да и российского климата, отдельно был выделен сегмент «Надежные автомобили» — в него попали модели, лучше всего адаптированные к суровым отечественным реалиям.

Среди наиболее важных качеств для автомобилей этого сегмента респонденты выделили качество сборки, срок службы кузовных деталей, а также эксплуатационные показатели. Само собой разумеется, что такой автомобиль должен быть безопасным по всем параметрам, а также многофункциональным — чтобы все его сильные стороны не пропадали зря.

С отрывом почти в 1 млн баллов здесь лидирует Toyota Land Cruiser Prado (4,7 млн баллов), всегда пользовавшаяся популярностью у отечественных автовладельцев. Вторую строчку занял «японец» Subaru Forester (3,3 млн баллов), замыкает тройку лидеров Toyota Camry (2,4 млн баллов).

Среди участников, попавших в топ-10, также можно обнаружить Toyota Land Cruiser 200, демократичный Renault Logan и давно освоившуюся на отечественных дорогах Toyota RAV4. В десятке также оказался и еще один представитель марки Subaru — Outback.

Автор цитаты Топ-10 в категории «Надежные автомобили»: 1) Toyota Land Cruiser Prado; 2) Subaru Forester; 3) Toyota Camry; 4) Toyota Land Cruiser 200; 5) Renault Logan; 6) Honda CR-V; 7) Toyota RAV4; 8) Volvo XC90; 9) Toyota Corolla; 10) Subaru Outback.

Семейная история

Лучшими семейными автомобилями российские потребители считают вместительные, недорогие и в то же время максимально безопасные авто, которые в идеале также могут похвастаться трансформируемым салоном.

Лидером в этом сегменте была признана чешская Škoda Kodiaq (3,8 млн). Она, отмечают организаторы, стала абсолютным хитом, впервые попав в топ-10 и сразу заняв первое место. На второй строчке — всё тот же Subaru Forester (3,4 млн), на третьей — лидер в сегменте «Рабочая лошадка», отечественная LADA Largus (2,8 млн).

Фото: «Автомобиль года в России» Квест «Авто года – 2018» прошел на автомобилях Subaru Forester нового поколения

Надо сказать, что отечественный автопроизводитель оказался еще одним триумфатором в этом сегменте, получив еще две строчки в шорт-листе. За тройкой лидеров здесь следуют Hyundai H-1, Škoda Octavia, Volkswagen Multivan, LADA Vesta SW Cross, Subaru Outback, LADA Vesta и Toyota RAV4.

Автор цитаты Топ-10 в категории «Семейные автомобили»: 1) Škoda Kodiaq; 2) Subaru Forester; 3) LADA Largus; 4) Hyundai H-1; 5) Škoda Octavia; 6) Volkswagen Multivan; 7) LADA Vesta SW Cross, 8) Subaru Outback; 8) LADA Vesta; 10)Toyota RAV4.

Спортивный шик

Впрочем, российские потребители думают не только о ходовых качествах, функциональности и длительном сроке службы автомобиля (хотя, конечно, каждому хотелось бы, чтобы эти качества шли по умолчанию). Отдельно были выделены модели, которые, по мнению респондентов, воплощают собой представление о современном авто.

К таковым, как показывает рейтинг 2018 года, покупатели относят стильные и мощные машины, сочетающие эргономичный дизайн и экологичность. Неудивительно, что в шорт-листе единым фронтом выступили изделия немецкого автопрома: BMW i8 Coupe, Audi A7, Volkswagen Touareg, компанию которым составили «японцы»: Subaru Outback, Toyota Camri и Toyota Prius.

Безусловным победителем из этой схватки вышел Subaru Forester (3,7 млн баллов), на втором месте — Volvo XC90 (2,1 млн баллов), замыкает тройку — Audi A8 (1,5 млн баллов).

Автор цитаты Топ-10 в категории «Современные автомобили»: 1) Subaru Forester; 2) Volvo XC90; 3) Audi A8; 4) BMW i8 Coupe; 5) Audi Q7; 6) Volkswagen Touareg; 7) Subaru Outback; 8) Audi A7 Sportback; 9) Toyota Camry; 10) Toyota Prius.

Фаворит рейтинга для победителя квеста

Результаты голосования в сегменте «Современные автомобили» показывают, что отечественные автомобилисты внимательно отслеживают новинки рынка, подчеркнул Александр Яковлев, анализируя итоги рейтинга 2018 года.

— Где мы видим максимальное постоянство в своих подходах и предпочтениях, так это в «Надежных автомобилях». Ведущие места в этом рейтинге уже на протяжении нескольких лет занимают японские модели, — добавил эксперт.

Результаты голосования были объявлены на торжественном вечере, который состоялся в Москве 8 ноября. Тогда же был награжден и победитель традиционного квеста «Авто года – 2018», который объединяет журналистов и рядовых автолюбителей. В этом году его участники отправлялись покорять горные дороги Сочи, а победителем стал Евгений Копытов из Екатеринбурга.

На церемонии ему торжественно вручили ключи от главного приза — автомобиля Subaru Forester, который стал одним из триумфаторов рейтинга этого года. В дополнение от партнеров проекта он также получил комплект шин Continental Viking Contact 7 и запас моторного масла TOTAL Quartz.