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Эксперты назвали самые популярные иномарки российской сборки

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Фото: РИА Новости/Михаил Киреев
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Аналитическое агентство «Автостат» составило список самых распространенных иномарок российской сборки. Рейтинг опубликован на официальном сайте организации 10 ноября.

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Согласно данным агентства, самой распространенной иномаркой отечественной сборки является седан Hyundai Solaris. К середине 2018 года в России зарегистрировано 704,2 тыс. экземпляров данной модели, сборка которой началась восемь лет назад.

На втором месте оказался KIA Rio с результатом 673,7 тыс. штук, при этом его сборка стартовала в России почти 12 лет назад. Замыкает тройку лидеров Renault Logan с показателем 654,3 тыс. единиц. Производство седана в стране началось в 2005 году.

Также в список вошли Ford Focus, Chevrolet Niva, Volkswagen Polo, Renault Duster, Renault Sandero, Skoda Octavia и KIA Ceed.

Ранее в ноябре Ассоциация европейского бизнеса назвала самые продаваемые автомобили в России. За период с января по октябрь 2018 года список возглавила Lada Vesta. За 10 месяцев в России приобрели 86,86 тыс. таких автомобилей. На втором месте оказалась корейская Kia Rio — таких автомобилей за тот же период было приобретено 82,97 тыс. штук. Третье место получила машина Lada Granta, за 10 месяцев 2018 года таких автомобилей было приобретено 80,46 тыс.

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