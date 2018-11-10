Эксперты назвали самые популярные иномарки российской сборки
Аналитическое агентство «Автостат» составило список самых распространенных иномарок российской сборки. Рейтинг опубликован на официальном сайте организации 10 ноября.
Согласно данным агентства, самой распространенной иномаркой отечественной сборки является седан Hyundai Solaris. К середине 2018 года в России зарегистрировано 704,2 тыс. экземпляров данной модели, сборка которой началась восемь лет назад.
На втором месте оказался KIA Rio с результатом 673,7 тыс. штук, при этом его сборка стартовала в России почти 12 лет назад. Замыкает тройку лидеров Renault Logan с показателем 654,3 тыс. единиц. Производство седана в стране началось в 2005 году.
Также в список вошли Ford Focus, Chevrolet Niva, Volkswagen Polo, Renault Duster, Renault Sandero, Skoda Octavia и KIA Ceed.
Ранее в ноябре Ассоциация европейского бизнеса назвала самые продаваемые автомобили в России. За период с января по октябрь 2018 года список возглавила Lada Vesta. За 10 месяцев в России приобрели 86,86 тыс. таких автомобилей. На втором месте оказалась корейская Kia Rio — таких автомобилей за тот же период было приобретено 82,97 тыс. штук. Третье место получила машина Lada Granta, за 10 месяцев 2018 года таких автомобилей было приобретено 80,46 тыс.