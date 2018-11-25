Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

Снег и гололедица ожидают жителей Москвы в воскресенье, 25 ноября, передает Гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, температура в столице днем составит от 0 до -2 градусов. Ожидается западный ветер скоростью 5–10 м/с, атмосферное давление — 747 мм ртутного столба.

В ночь на понедельник термометры покажут до 6 градусов мороза, местами выпадет снег.

В Подмосковье днем температура воздуха будет колебаться в пределах от 0 до -5 градусов мороза.

Ранее синоптики рассказали о приходе холодов в Москву. По их данным, холодный арктический воздух доберется до центральных областей России на предстоящей неделе.