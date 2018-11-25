Прямой эфир
Сюжет:

Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Снег и гололедица ожидают жителей Москвы в воскресенье, 25 ноября, передает Гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, температура в столице днем составит от 0 до -2 градусов. Ожидается западный ветер скоростью 5–10 м/с, атмосферное давление — 747 мм ртутного столба.

В ночь на понедельник термометры покажут до 6 градусов мороза, местами выпадет снег.

В Подмосковье днем температура воздуха будет колебаться в пределах от 0 до -5 градусов мороза.

Ранее синоптики рассказали о приходе холодов в Москву. По их данным, холодный арктический воздух доберется до центральных областей России на предстоящей неделе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Около 70% месячной нормы снега за двое суток выпало в Магадане
В Финляндии выпало рекордно малое количество снега

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017