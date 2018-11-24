Названа дата прихода морозов в Москву

Холодный арктический воздух доберется до центральных областей России на предстоящей неделе, а показания термометров будут постепенно снижаться, сообщают «Метеовести».

Так, к середине недели в Москве температура ночью опустится до -10…-12°, в Подмосковье -10…-15°, местами до -18°.

Днем столбики термометров покажут в центре столицы -5...-7°, по области -4...-9°, местами до -12°.

Как отмечают синоптики, такие значения на 5-6° ниже нормы соответствуют первой декаде января.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что настоящая зима придет в среднюю полосу России в конце ноября, а снег выпадет в конце ноября — начале декабря.