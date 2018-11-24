Прямой эфир
Сюжет:

Названа дата прихода морозов в Москву

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Холодный арктический воздух доберется до центральных областей России на предстоящей неделе, а показания термометров будут постепенно снижаться, сообщают «Метеовести»

Так, к середине недели в Москве температура ночью опустится до -10…-12°, в Подмосковье -10…-15°, местами до -18°.

Днем столбики термометров покажут в центре столицы -5...-7°, по области -4...-9°, местами до -12°. 

Как отмечают синоптики, такие значения на 5-6° ниже нормы соответствуют первой декаде января.

Ранее  в Гидрометцентре рассказали, что настоящая зима придет в среднюю полосу России в конце ноября, а снег выпадет в конце ноября — начале декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гидрометцентр спрогнозировал морозы в Москве
Синоптики пообещали москвичам морозы до -12 градусов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017