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Экстренное предупреждение о метели объявили в Адыгее

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Экстренное предупреждение в связи с ухудшением погодных условий объявили в Республике Адыгея до 30 ноября. В ближайшие часы на регион обрушатся метели и похолодание, передает ТАСС 29 ноября.

Заместитель руководителя Гидрометцентра республики Виктория Гусева рассказала, что снег начался в ночь на четверг, до конца дня в Адыгее ожидается усиление ветра до 15–20 м/с. Температура воздуха составит от минус 1 до минус 6 градусов, 30 ноября потеплеет местами до 3 градусов тепла.

Ранее в четверг температура воздуха в Москве опустилась до рекордных для осени 10 градусов мороза. На востоке Московской области температура была еще ниже — в Черустях похолодало до минус 14. По прогнозам специалистов, столицу ждут еще две холодные ночи, отмечает «Газета.ру».

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