Детские площадки в Ростове-на-Дону покрасили вместе со снегом

В Ростове детские площадки покрасили вместе со снегом. Игровая зона теперь напоминает место для съемок фильмов ужасов. Красные качели выглядят так, будто там прошла кровавая бойня. Жильцы дома перепугались и, лишь подойдя ближе, увидели, что это — краска. Поговорить об искусстве с «художниками» теперь хотят представители ЖЭКа.