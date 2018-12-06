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В Германии выступили против ужесточения антироссийских санкций

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Petra Wallner
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Берлин выступает против ужесточения существующих антироссийских санкций и введения новых в связи с инцидентом в Керченском проливе. Посол Германии на Украине Эрнст Райхель заявил, что усиление давления на Россию может привести к эскалации конфликта.

Он отметил, что Европейский союз (ЕС) изучает вопрос о введении новых санкций против России, после конфликта между Киевом и Москвой на Черном море. Однако для Германии основная задача — предотвратить дальнейший рост напряженности между Россией и Украиной, сообщает 5 декабря издание «Украинские новости».

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«Поэтому много стран-членов, включая и нашу страну, считают, что было бы контрпродуктивным сейчас в данный момент добавлять напряженности путем новых санкций, когда и там напряженность достигла значительного уровня», — сказал дипломат.

6 декабря стало известно, что США готовятся к отправке кораблей ВМС в Черное море в связи с инцидентом в Керченском проливе.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исторически территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На фоне этого инцидента президент Украины Петр Порошенко объявил о введении военного положения в нескольких регионах страны.

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