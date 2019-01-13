Посол США пригрозил немецким компаниям санкциями из-за «Северного потока – 2»

Санкции немецким промышленникам со стороны Вашингтона из-за поддержки строительства газопровода «Северный поток – 2» пообещал посол США в Германии Ричард Гренелл. Об этом дипломат сообщил в письмах, направленных в адрес компаний ФРГ. Об этом в воскресенье, 13 января, сообщила газета Bild am Sonntag.

«Мы подчеркиваем, что, если компании, оказывающие поддержку российскому энергетическому сектору, будут участвовать в каких-либо (соответствующих проектах. — Ред.), это может повлечь за собой введение санкций», — цитирует его издание.

Также Гренелл отметил, что запуск газопроводов «Северного потока – 2» и «Турецкого потока» несет опасность для Украины, поскольку она перестанет получать доходы от транзита газа и станет уязвимой для «интервенций со стороны России», что, в свою очередь, подорвет безопасность Европы.

Газопровод «Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Европу. Проект предполагает прокладку двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров. Против строительства выступают США, Украина, Польша, Латвия, Литва.

В середине декабря Европарламент выступил за прекращение реализации проекта «Северный поток — 2». В принятой им резолюции говорится, что проект «представляет угрозу» для энергобезопасности Европы.

4 января министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Российский газопровод «Северный поток – 2» является «убийцей» Украины и его реализацию нужно остановить.