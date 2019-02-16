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В США допустили введение санкций из-за «Северного потока — 2»

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Фото: TASS/Patrick Pleul
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Соединенные Штаты не теряют надежду остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», заявил замглавы министерства энергетики страны Дэн Бруйетт.

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«Еще не поздно <…>. Датчане должны выдать недостающие разрешения», — цитирует «РИА Новости» заявление Бруйетта на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам замминистра, в последнее время Вашингтон и Берлин «сблизились» по данному вопросу, и немецкое правительство «понимает позицию» США.

Если проект всё-таки будет успешно реализован, добавил Бруйетт, американская сторона может ввести санкции в отношении его участников, однако финальное решение примет Госдепартамент.

12 января посол Соединенных Штатов в Берлине Ричард Гренелл разослал письма нескольким немецким компаниям с угрозой санкций из-за «Северного потока — 2» и предложил им «задуматься о репутации и своем будущем». При этом его представитель заявил, что дипломат лишь хотел донести позицию Вашингтона по данному вопросу, а не угрожать. Председатель немецкой партии «Христианско-демократический союз» осудила действия американского посла, назвав их «довольно необычными с точки зрения дипломатии».

«Северный поток — 2» проводится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью обеспечения поставок газа в Европу. Против проекта выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, которая боится потерять транзит российского газа, и США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ (СПГ).

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