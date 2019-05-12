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Глава «новой» церкви Украины заявил о поддержке Зеленского

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Фото: РИА Новости
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Глава «новой» Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний заявил, что будет поддерживать новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского в конструктивных действиях. Такое заявление он сделал в воскресенье, 12 мая, в интервью «Эспрессо.TV».

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Епифаний рассказал, что провел с Зеленским первую личную встречу, и новоизбранный глава государства произвел на него положительное впечатление. По словам религиозного деятеля, в ходе беседы они договорились о сотрудничестве в будущем.

«Он получил большой вотум доверия украинского общества, которое много от него ожидает… Мы как украинская церковь будем поддерживать и президента, и украинское государство в конструктивных действиях», — сказал Епифаний.

Он отметил, что намерен развивать с Зеленским партнерские отношения во всем, что касается единства и развития Украины.

Встреча прошла в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве 30 апреля. Стороны обсудили конфликт в Донбассе, борьбу с коррупцией и бедностью.

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Признанной мировым православием является самоуправляемая Украинская православная церковь (УПЦ).

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