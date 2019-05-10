Прямой эфир
Сюжет:

Конфликт разгорелся между главами «новой церкви» Украины

0
Фото: ТАСС/Петр Сивков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава «новой церкви» Украины Епифаний Думенко рассказал о конфликте с бывшим лидером неканонической структуры «Киевский патриархат» Филаретом Денисенко.

Томос без мира: что означает предоставление автокефалии Украине
Теперь каждая поместная церковь должна определиться, на чьей она стороне, считают в РПЦ

Как этом сообщает телеканал 1+1, Денисенко созвал на встречу епископов «новой церкви», чтобы обсудить восстановление распущенного ранее «Киевского патриархата».

Думенко на данную встречу не пригласили. Как заявил глава «новой церкви», из-за конфликта они с Денисенко ни разу не проводили совместную службу, передает телеканал «Звезда».

По его словам, конфликт с Филаретом, который после роспуска «Киевского патриархата» является «почетным патриархом», существует с момента образования «новой церкви».

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — «Киевского патриархата» и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). Признанной мировым православием является самоуправляемая Украинская православная церковь (УПЦ).

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл в январе заявил, что автокефалия внесла «канонический сумбур» на Украине. По его словам, у Филарета титул «патриарха Киевского и всея Руси-Украины», тогда как у Епифания такой же титул — «митрополит Киевский и всея Руси-Украины». «Это нонсенс», — сказал Патриарх Московский и всея Руси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минский митрополит назвал автокефалию на Украине трагедией
Польская церковь отказалась признать «новую церковь» на Украине

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017