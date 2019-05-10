Конфликт разгорелся между главами «новой церкви» Украины

Глава «новой церкви» Украины Епифаний Думенко рассказал о конфликте с бывшим лидером неканонической структуры «Киевский патриархат» Филаретом Денисенко.

Как этом сообщает телеканал 1+1, Денисенко созвал на встречу епископов «новой церкви», чтобы обсудить восстановление распущенного ранее «Киевского патриархата».

Думенко на данную встречу не пригласили. Как заявил глава «новой церкви», из-за конфликта они с Денисенко ни разу не проводили совместную службу, передает телеканал «Звезда».

По его словам, конфликт с Филаретом, который после роспуска «Киевского патриархата» является «почетным патриархом», существует с момента образования «новой церкви».

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — «Киевского патриархата» и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). Признанной мировым православием является самоуправляемая Украинская православная церковь (УПЦ).

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл в январе заявил, что автокефалия внесла «канонический сумбур» на Украине. По его словам, у Филарета титул «патриарха Киевского и всея Руси-Украины», тогда как у Епифания такой же титул — «митрополит Киевский и всея Руси-Украины». «Это нонсенс», — сказал Патриарх Московский и всея Руси.