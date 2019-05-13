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Савченко потребовала назначить инаугурацию Зеленского в мае

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Фото: РИА Новости
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Депутат Верховной рады Надежда Савченко потребовала от парламента рассмотреть вопрос об инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в первую очередь. Соответствующее постановление о проведении инаугурации 19 и 20 мая, а также 1 июня уже зарегистрировано в раде.

«Я считаю, что в первую очередь необходимо рассмотреть вопрос про инаугурацию 19, максимум 20 мая», — сказала законодательница в понедельник, 13 мая, на заседании согласительного совета глав фракций и комитетов Верховной рады.

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По мнению Савченко, сейчас «первоочередным вопросом для человечества» в целом и Украины в частности является то, легитимный ли в стране президент.

Также она считает, что вступление в Зеленского в должность поможет разблокировать процесс освобождения пленных в Донбассе.

30 апреля ЦИК Украины огласила окончательные результаты второго тура президентских выборов. Зеленского поддержали 73,22% избирателей, а его конкурента, действующего президента Петра Порошенко — 24,45%.

По законодательству, инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов ЦИК, то есть не позднее 3 июня. При этом точную дату инаугурации определяет парламент отдельным постановлением, отмечает «РИА Новости».

Ранее в мае было обнародовано видеообращение Зеленского, в котором тот потребовал от Верховной рады на ближайшем заседании назначить дату инаугурации на 19 мая. Он отметил, что депутаты затягивают назначение даты инаугурации из страха перед роспуском парламента.

Против проведения инаугурации 19 мая выступил депутат рады Олег Куприенко. Он указал, что на эту дату выпадает «гнилое воскресенье». По его убеждению, в этот день «никто ничего хорошего не начинает». Парламентарий подчеркнул, что изучал астрологию и имеет богатый жизненный опыт.

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